Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве растет количество заражений Covid-19 - еще 400 больных, 8 человек умерли

Суббота, 19 сентября 2020, 11:44

За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 400 жителей столицы, умерли 8 больных. Десяткам киевлян понадобилась госпитализация.

Источник: данные СНБО, городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек".

Детали: По состоянию на утро 19 сентября в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян.

За прошедшие сутки в городе зафиксировали еще 400 заражений и 8 летальных исходов.

Заболели:

- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,

- 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет,

- 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, и 12 медиков.

По словам Кличко, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском — 57, и в Дарницком районе – 50 случаев.

 

Напомним: 17 сентября зарегистрировали 291 случай заболевания COVID-19 в Киеве, восемь человек умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

инфографикаКоронавирус: в Украине за сутки 3240 новых больных и почти полсотни смертей

Одна из стран ЕС заблокировала европейские санкции против Беларуси

В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Новости 18 сентября: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

обновленоПолиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Все новости...
Киев
Нефедов и Ярош: "Голос" назвал кандидатов на выборах в Киевсовет
Коронавирус: в Украине за сутки 3240 новых больных и почти полсотни смертей
Кличко выдвинули кандидатом в мэры Киева
Последние новости
12:42
Глава ФБР может лишиться должности из-за доклада о влиянии РФ на выборы в США
12:32
фотоИз-за непогоды в Греции нарушено движение поездов, два человека погибли
11:46
Американский бизнесмен потратил на благотворительность $8 млрд – почти все, что заработал за жизнь
11:44
инфографикаВ Киеве растет количество заражений Covid-19 - еще 400 больных, 8 человек умерли
11:19
Фокин высказался о "всеобщей амнистии" ради мира на Донбассе
10:40
Нефедов и Ярош: "Голос" назвал кандидатов на выборах в Киевсовет
10:28
инфографикаКоличество вакансий вернулось к докарантинним показателям – Опендатабот
09:58
У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО
09:37
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода
08:54
инфографикаКоронавирус: в Украине за сутки 3240 новых больных и почти полсотни смертей
Все новости...