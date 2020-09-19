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В Киеве растет количество заражений Covid-19 - еще 400 больных, 8 человек умерли

Суббота, 19 сентября 2020, 11:44
В Киеве растет количество заражений Covid-19 - еще 400 больных, 8 человек умерли

За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 400 жителей столицы, умерли 8 больных. Десяткам киевлян понадобилась госпитализация.

Источник: данные СНБО, городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек".

Детали: По состоянию на утро 19 сентября в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян.

За прошедшие сутки в городе зафиксировали еще 400 заражений и 8 летальных исходов.

Заболели:

- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,

- 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет,

- 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, и 12 медиков.

По словам Кличко, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском — 57, и в Дарницком районе – 50 случаев.

 

Напомним: 17 сентября зарегистрировали 291 случай заболевания COVID-19 в Киеве, восемь человек умерли.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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