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Водна криза в Криму: окупанти урізають подачу води південному узбережжю

Субота, 19 вересня 2020, 14:35

З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти вимушені обмежити подачу води.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на заяву очільниці окупаційної адміністрації Алушти Галини Огнєвої

Пряма мова: "З середи, 23 вересня, ми запроваджуємо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. А саме – в нічний час із 23:00 до 05:00 у системі водопроводу буде знижено тиск. Вода, буде, але йтиме вона під низьким тиском"

Деталі: Окупаційна влада запевняє, що такі обмеження є "тимчасовим заходом", який нібито допоможе "не допустити ситуації повної відсутності води".

Огнєва визнала, що в Ізобільнецькому водосховищі (розташовене в Алуштинському регіоні й обслуговує навколишні населені пункти) залишилося замало прісної води – її вистачить тільки до грудня.

Ізобільницьке водосховище на мапі Криму
Ізобільницьке водосховище на мапі Криму

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Нагадаємо: У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.

Теми: Кримводаокупація


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