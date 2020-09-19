Водный кризис в Крыму: оккупанты урезают подачу воды на ЮБК

С 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты вынуждены ограничить подачу воды.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на заявление главы оккупационной администрации Алушты Галины Огневой

Прямая речь: "Со среды, 23 сентября, мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно – в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но она будет идти под низким давлением".

Детали: Оккупационная власть уверяет, что такие ограничения являются "временной мерой", которая якобы поможет "не допустить ситуации полного отсутствия воды".

Огнева признала, что в Изобильненском водохранилище (располагается в Алуштинском регионе и обслуживает окрестные населенные пункты) осталось мало пресной воды – ее хватит только до декабря.

Изобильненское водохранилище на карте Крыма

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Напомним: В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.