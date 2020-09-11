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Дефіцит води в Криму: Аксьонов назвав Україну терористкою і хоче проти неї справ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 15:59
Дефіцит води в Криму: Аксьонов назвав Україну терористкою і хоче проти неї справ

Кремлівський куратор захопленого Росією Криму Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Перекривши Північно-Кримський канал, по якому більше двох мільйонів жителів півострова отримували понад 80% прісної води, Київ скоїв злочин. Це можна розцінювати як екоцид, як державний тероризм і спробу створити в регіоні масштабну гуманітарну катастрофу. І вже точно як грубе порушення основоположних прав людини. Вважаю, що в Росії проти організаторів водної блокади повинні бути порушені кримінальні справи. А там і до міжнародного трибуналу справа дійде".

Деталі: Він стверджує, що таким чином Київ карає кримчан "за вільний вибір".

За інформацією ТАСС, раніше у п'ятницю офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила на брифінгу, що "водна блокада Криму" може розцінюватися як "порушення Україною своїх правозахисних зобов'язань, закріплених у міжнародних документах".

Що було раніше: З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисарайському і Сімферопольському районах через посуху і обміління водосховищ починається третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

За порятунок Сімферополя взялися навіть військові. Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища, щоб зі ставка, що утворився, качати воду на потреби Сімферополя.

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Передісторія:

  • Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
  • Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
  • За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримводаРосія
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