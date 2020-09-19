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Білоруській активістці повернули сина, якого забирали до притулку

Субота, 19 вересня 2020, 18:57
Білоруській активістці повернули сина, якого забирали до притулку
Радіо Свобода

Білоруській активістці Альоні Лазарчик повернули її шестирічного сина, якого відвезли до притулку 17 вересня, бо затримана Лазарчик не забрала його зі школи.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У суботу о 12 годині більше сотні людей прийшли до соціально-педагогічного центру та притулку Фрунзенського району Мінська. Люди принесли дитячі іграшки та плакати, протестуючи проти рішення органів опіки, які відправили шестирічного сина активістки "Європейської Білорусі" Альони Лазарчик до притулку.

Незважаючи на неодноразові прохання, директор притулку не виходив до людей. Іграшки для дітей забрав охоронець, металеві ворота центру скрутили ланцюгом і замкнули на великий замок.

Сама Альона з’явилася біля притулку близько 13 години. Охоронці впустили її після невеликої паузи. Приблизно через 30 хвилин активістка вийшла зі своїм сином Артемом.

Пряма мова Лазарчик: "Ми мирно поговорили з директором, вона справді по-людськи поводилася зі мною. Нічого поганого не сказала, все було добре. Вона сказала, що я можу забрати сина, що його ніхто не забирає. Ми чекали, поки син поїсть, збереться, одягнеться. Я заповнила документи, написала заяву, що забираю дитину додому. І це все.

Чому це сталося? Не знаю. Можливо, це було цілеспрямовано. Мене вже арештовували (у липні 2020 року – РС). Тільки тоді я встигла зателефонувати доньці, вона забрала молодшого сина. Можливо, це такий тиск. Не знаю".

Деталі: Шестирічного Артема забрали до притулку ввечері 17 вересня, коли мати не забрала його зі школи о 18:00. За словами Лазарчик, вона не могла цього зробити, оскільки перебувала у відділку міліції, куди її доставили після затримання біля офісу незареєстрованого правозахисного центру "Весна".

Вона почала шукати сина після звільнення близько 23:00. Артем на той час вже був у притулку. Керівництво відмовилось віддати сина Альони без необхідних документів – характеристик з місця роботи, довідки дільничного, довідки про доходи, а також висновку комісії з райвиконкому.

Окрім шестирічного Артема, у Альони є дорослі син і дочка. Активістка каже, що керівництво школи її молодшого сина має контакти дорослих дітей, але ніхто не намагався з ними зв'язатись, коли мати не прийшла забрати Артема зі школи. Із чоловіком Альона не живе разом.

Лазарчик працює у житлово-комунальному господарстві. У п’ятницю вона збирала документи, необхідні для повернення Артема. Жінці не дозволили побачити сина без них. Альона також підтвердила, що її раніше позбавляли батьківських прав на старшого сина, але згодом їх поновили.

Що передувало: 19 вересня прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення фактом відбирання білоруською владою дитини двох опозиціонерів і відсилання її до притулку. Він закликав білоруську владу повернути шестирічного Артема його батькам - Альоні Лазарчик і Сергію Мацкойту, білоруським демократичним активістам.

Теми: Білорусь
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