Белорусской активистке вернули сына, которого забирали в приют

Белорусской активистке Алене Лазарчик вернули ее шестилетнего сына, которого увезли в приют 17 сентября, потому что задержанная Лазарчик не забрала его из школы.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: В субботу в 12:00 более сотни человек пришли к социально-педагогическому центру и приюту Фрунзенского района Минска. Люди принесли детские игрушки и плакаты, протестуя против решения органов опеки, которые отправили шестилетнего сына активистки "Европейской Беларуси" Алены Лазарчик в приют.

Несмотря на неоднократные просьбы, директор приюта не выходил к людям. Игрушки для детей забрал охранник, металлические ворота центра скрутили цепью и заперли на большой замок.

Сама Алена появилась у приюта около 13 часов. Охранники пустили ее после небольшой паузы. Примерно через 30 минут активистка вышла со своим сыном Артемом.

Прямая речь Лазарчик: "Мы мирно поговорили с директором, она действительно по-человечески обращались со мной. Ничего плохого не сказала, все было хорошо. Она сказала, что я могу забрать сына, что его никто не забирает. Мы ждали, пока сын поест, соберется, оденется. Я заполнила документы, написала заявление, что забираю ребенка домой. И это все.

Почему это произошло? Не знаю. Возможно, это было целенаправленно. Меня уже арестовывали (в июле 2020 года – РС). Только тогда я успела позвонить дочери, она забрала младшего сына. Возможно, это такое давление. Не знаю".

Детали: Шестилетнего Артема забрали в приют вечером 17 сентября, когда мать не забрала его из школы в 18:00. По словам Лазарчик, она не могла этого сделать, поскольку находилась в отделении милиции, куда ее доставили после задержания у офиса незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Она начала искать сына после освобождения около 23:00. Артем к тому времени уже был в приюте. Руководство отказалось отдать сына Алены без необходимых документов – характеристики с места работы, справки участкового, справки о доходах, а также заключения комиссии райисполкома.

Кроме шестилетнего Артема, у Алены есть взрослые сын и дочь. Активистка говорит, что руководство школы ее младшего сына имеет контакты взрослых детей, но никто не пытался с ними связаться, когда мать не пришла забрать Артема со школы. С мужем Алена не живет вместе.

Лазарчик работает в жилищно-коммунальном хозяйстве. В пятницу она собирала документы, необходимые для возвращения Артема. Женщине не позволили увидеть сына без них. Алена также подтвердила, что ее раньше лишали родительских прав на старшего сына, но их возобновили.

Что предшествовало: 19 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение фактом отнятия белорусскими властями ребенка двух оппозиционеров и отсылки его в приют. Он призвал белорусские власти вернуть шестилетнего Артема его родителям – Алене Лазарчик и Сергею Мацкойту, белорусским демократическим активистам.