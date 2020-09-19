У МЗС РФ заявили, що ЄС втручається у внутрішні справи Білорусі

У МЗС РФ назвали запрошення колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської до Брюсселя на засідання міністрів закордонних справ ЄС заграванням і втручанням у внутрішні справи Білорусі.

Джерело: офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, сайт МЗС РФ

Дослівно: "Загравання ЄСівських мінзакордонних справ із самопризначеною представником білоруської опозиції і запрошення її до Брюсселя "для спілкування" – складова частина сценарію втручання у внутрішні справи Білорусі.

Це – пряме порушення основоположних норм Статуту ООН і принципів Гельсінського Заключного акту НБСЄ, ювілеї яких міжнародне співтовариство відзначає цього року.

Прикриваючись удаваною турботою про громадян Білорусі, Євросоюз, по суті, сам намагається вирішувати за них, як їм жити".

"В цілому бачимо, що неповага до об'єктивних внутрішньополітичних реалій, нестримна підтримка опозиційних сил, аж до визнання "самозванців" окремими країнами-членами ЄС, яких у Брюсселі не в змозі "приструнити", ставка на зміну чинної влади шляхом санкцій, тиску і пропаганди все більше закріплюються у зовнішньополітичному арсеналі Євросоюзу. Білорусь, на жаль, не є в цьому плані єдиним прикладом.

Закликаємо Євросоюз переглянути даний курс, який веде до ерозії міжнародно-правового фундаменту світопорядку, а у випадку з Білоруссю – перешкоджає нормалізації в країні".

Деталі: Захарова також заявила, що якщо ЄС введе санкції проти Білорусі, то будуть вжиті "заходи у відповідь".

Дослівно: "Наша позиція щодо застосовуваного Євросоюзом санкційного інструментарію добре відома. Він нелегітимний з точки зору міжнародного права, являє собою неприпустиме втручання у внутрішні справи. А в контексті ситуації в Білорусі суперечить меті відновлення стабільності, налагодження діалогу, запуску конституційного процесу, ослаблення напруженості, про що так багато говорили представники ЄС.

У наявності спроби "розгойдувати човен", і в Брюсселі не повинні дивуватися тому, що будуть вжиті заходи у відповідь".

Що передувало: Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Згідно з проєктом порядку денного, під час засідання Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію в Білорусі після президентських виборів.

У МЗС Білорусі виступили проти можливої участі Тихановської в заходах в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Кіпр на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у Брюсселі 18 вересня наклав вето на проєкт європейських санкцій проти представників білоруського режиму.