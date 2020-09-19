В МИД РФ заявили, что ЕС вмешивается во внутренние дела Беларуси

В МИД РФ назвали приглашение бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Брюссель на заседание министров иностранных дел ЕС заигрыванием и вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Источник: официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сайт МИД РФ

Дословно: "Заигрывание ЕСовских Мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" – составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Это – прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году.

Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Беларуси, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить".

"В целом видим, что неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Беларусь, увы, не является в этом плане единственным примером.

Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Беларусью – препятствует нормализации в стране".

Детали: Захарова также заявила, что если ЕС введет санкции против Беларуси, то последуют "ответные меры".

Дословно: "Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС.

Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют".

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Светлана Тихановская 21 сентября выступит на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В соответствии с проектом повестки дня, во время заседания Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

В МИД Беларуси выступили против возможного участия Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Кипр на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе 18 сентября наложил вето на проект европейских санкций против представителей белорусского режима.