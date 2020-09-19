Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МИД РФ заявили, что ЕС вмешивается во внутренние дела Беларуси

Суббота, 19 сентября 2020, 19:47

В МИД РФ назвали приглашение бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Брюссель на заседание министров иностранных дел ЕС заигрыванием и вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Источник: официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сайт МИД РФ

Дословно: "Заигрывание ЕСовских Мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" – составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Это – прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году.

Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Беларуси, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить".

"В целом видим, что неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Беларусь, увы, не является в этом плане единственным примером.

Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Беларусью – препятствует нормализации в стране".

Детали: Захарова также заявила, что если ЕС введет санкции против Беларуси, то последуют "ответные меры".

Дословно: "Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС.

Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют".

Украинская правда
Темы: РосcияЕСБеларусьТихановская


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоСиловики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных

таблицаМинздрав обновил перечень стран красной зоны

картаВодный кризис в Крыму: оккупанты урезают подачу воды на ЮБК

Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права залога

Фокин высказался о "всеобщей амнистии" ради мира на Донбассе

У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

Все новости...
Росcия
Навальный рассказал, как восстанавливается после отравления
Глава ФБР может лишиться должности из-за доклада о влиянии РФ на выборы в США
Беларусь. Рождение нации
Последние новости
19:47
В МИД РФ заявили, что ЕС вмешивается во внутренние дела Беларуси
18:57
Белорусской активистке вернули сына, которого забирали в приют
18:36
Одежда, техника и косметика – что чаще всего покупают украинцы онлайн
18:30
На Донбассе в субботу тихо, но летал вражеский беспилотник
18:00
Возможность дефолта исключается – министр финансов
17:47
фото, видеоСиловики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных
17:39
В Умани, где празднуют хасиды, полицейские составили 7 админпротоколов
17:31
Глава Минфина о следующем транше МВФ в декабре: Такой информацией не владею
17:22
"Варварство!": премьер Польши возмущен из-за отъема у белорусских оппозиционеров ребенка
17:10
Нардепы от "Голоса" Устинова и Рущишин баллотируются в мэры
Все новости...