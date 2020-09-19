У Мінську затримали більше 300 осіб – правозахисники

Білоруський правозахисний центр "Весна" опублікував імена уже 319 людей, затриманих у суботу на жіночому марші в Мінську.

Джерело: "Весна", TUT.BY

Деталі: Станом на 20:20 у списку вже 319 імен, він постійно доповнюється.

У той же час, як повідомляє TUT.BY, із РУВС у Мінську почали відпускати затриманих після складання адмінпротоколів.

Як передає кореспондент видання, з Радянського РУВС одну із затриманих дівчат відвезли на "швидкій". До машини вона йшла сама. За її словами, один із затриманих – громадянин Італії.

Із Ленінського РУВС вийшов співробітник і сказав присутнім, що затриманих відпустять протягом трьох годин. Пізніше там почали випускати людей.

Також затриманих починають випускати і з Жовтневого РУВС.

Білоруська влада поки не повідомляє про кількість затриманих у суботу.

Що передувало: 19 вересня у Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями.

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