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У Мінську затримали більше 300 осіб – правозахисники

Субота, 19 вересня 2020, 20:22

Білоруський правозахисний центр "Весна" опублікував імена уже 319 людей, затриманих у суботу на жіночому марші в Мінську.

Джерело: "Весна", TUT.BY

Деталі: Станом на 20:20 у списку вже 319 імен, він постійно доповнюється.

У той же час, як повідомляє TUT.BY, із РУВС у Мінську почали відпускати затриманих після складання адмінпротоколів.

Як передає кореспондент видання, з Радянського РУВС одну із затриманих дівчат відвезли на "швидкій". До машини вона йшла сама. За її словами, один із затриманих – громадянин Італії.

Із Ленінського РУВС вийшов співробітник і сказав присутнім, що затриманих відпустять протягом трьох годин. Пізніше там почали випускати людей.

Також затриманих починають випускати і з Жовтневого РУВС.

Білоруська влада поки не повідомляє про кількість затриманих у суботу.

Що передувало: 19 вересня у Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями.

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: Білорусьакції


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