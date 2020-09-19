Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске задержали более 300 человек – правозащитники

Суббота, 19 сентября 2020, 20:22
В Минске задержали более 300 человек – правозащитники
Tut.by

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал имена уже 319 человек, задержанных в субботу на женском марше в Минске.

Источник: "Весна", TUT.BY

Детали: По состоянию на 20:20 в списке уже 319 имен, он постоянно дополняется.

В то же время, как сообщает TUT.BY, из РУВД в Минске начали отпускать задержанных после составления админпротоколов.

Как передает корреспондент издания, из Советского РУВД одну из задержанных девушек увезли на "скорой". До машины она шла сама. По ее словам, один из задержанных – гражданин Италии.

Из Ленинского РУВД вышел сотрудник и сказал собравшимся, что задержанных отпустят в течение трех часов. Позже там начали выпускать людей.

Также задержанных начинают выпускать и из Октябрьского РУВД.

Белорусские власти пока не сообщает о количестве задержанных в субботу.

Что предшествовало: 19 сентября в Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: