В Минске задержали более 300 человек – правозащитники
Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал имена уже 319 человек, задержанных в субботу на женском марше в Минске.
Источник: "Весна", TUT.BY
Детали: По состоянию на 20:20 в списке уже 319 имен, он постоянно дополняется.
В то же время, как сообщает TUT.BY, из РУВД в Минске начали отпускать задержанных после составления админпротоколов.
Как передает корреспондент издания, из Советского РУВД одну из задержанных девушек увезли на "скорой". До машины она шла сама. По ее словам, один из задержанных – гражданин Италии.
Из Ленинского РУВД вышел сотрудник и сказал собравшимся, что задержанных отпустят в течение трех часов. Позже там начали выпускать людей.
Также задержанных начинают выпускать и из Октябрьского РУВД.
Белорусские власти пока не сообщает о количестве задержанных в субботу.
Что предшествовало: 19 сентября в Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.
Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов
Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.