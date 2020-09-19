В Минске задержали более 300 человек – правозащитники

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал имена уже 319 человек, задержанных в субботу на женском марше в Минске.

Источник: "Весна", TUT.BY

Детали: По состоянию на 20:20 в списке уже 319 имен, он постоянно дополняется.

В то же время, как сообщает TUT.BY, из РУВД в Минске начали отпускать задержанных после составления админпротоколов.

Как передает корреспондент издания, из Советского РУВД одну из задержанных девушек увезли на "скорой". До машины она шла сама. По ее словам, один из задержанных – гражданин Италии.

Из Ленинского РУВД вышел сотрудник и сказал собравшимся, что задержанных отпустят в течение трех часов. Позже там начали выпускать людей.

Также задержанных начинают выпускать и из Октябрьского РУВД.

Белорусские власти пока не сообщает о количестве задержанных в субботу.

Что предшествовало: 19 сентября в Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

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