В Умані викрили пропагандиста: закликав до винищення євреїв

В Умані напередодні святкування Рош га-Шана поліція спільно з СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі.

Джерело: поліція Черкаської області

Деталі: За даними поліції, мешканець Умані на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників та закликав до винищення громадян цієї нації.

Дослівно: "За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі".

Деталі: Під час обшуку за місцем проживання пропагандиста виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Викриття та документування незаконних дій проводилося Уманським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, спільно з співробітниками Управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури.

Що передувало: Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкувається з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Щороку хасиди приїжджали в цей час в Умань на могилу цадика Нахмана. Цього року в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Однак деякі хасиди все одно змогли приїхати, і в Умані проходять святкування.

За час патрулювання місць паломництва хасидів у місці святкування Рош га-Шана в Умані поліцейські склали 7 адміністративних протоколів.

Вулиці Умані патрулюють представники зведеного загону, а це – близько 600 поліцейських із різних областей України. Також 6 поліцейських прибули з Ізраїлю.

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані