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В Умани разоблачили пропагандиста: призывал к уничтожению евреев

Суббота, 19 сентября 2020, 20:53
В Умани разоблачили пропагандиста: призывал к уничтожению евреев

В Умани накануне празднования Рош ха-Шана полиция совместно с СБУ разоблачила интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.

Источник: полиция Черкасской области

 

Детали: По данным полиции, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Он публиковал дискриминационные статьи в отношении еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей и призывал к уничтожению граждан этой нации.

Дословно: "По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни".

 

Детали: Во время обыска по месту жительства пропагандиста обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось Уманским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

Что предшествовало: Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Ежегодно хасиды приезжали в это время в Умань на могилу цадика Нахмана. В этом году въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Однако некоторые хасиды все равно смогли приехать, и в Умани проходят празднования.

За время патрулирования мест паломничества хасидов в месте празднования Рош ха-Шана в Умани полицейские составили 7 административных протоколов.

Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это – около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли из Израиля.

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Украинская правда

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Темы: УманьхасидыполицияСБУрасизм
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