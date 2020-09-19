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На Майдані розгорнули великий біло-червоно-білий прапор

Субота, 19 вересня 2020, 21:36
Фото Дмитра Ларіна, УП

У суботу ввечері на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція до Дня білоруської символіки – День білоруського прапора.

Джерело: кореспондент УП

 
Всі фото Дмитра Ларіна, УП
 

Деталі: Акція почалася о 18:30 і тривала півтори години.

В ній взяло участь близько 50-70 людей.

Учасники розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з учасниками акцій протесту проти фальсифікації виборів у Білорусі, які на своїх акціях використовують цей прапор.

 
 

19 вересня відзначається білоруське національне свято, День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.

 
 

Що передувало: 19 вересня у Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями.

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Українська правда
Теми: КиївакціїБілорусь


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