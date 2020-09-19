На Майдані розгорнули великий біло-червоно-білий прапор

У суботу ввечері на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція до Дня білоруської символіки – День білоруського прапора.

Джерело: кореспондент УП

Всі фото Дмитра Ларіна, УП

Деталі: Акція почалася о 18:30 і тривала півтори години.

В ній взяло участь близько 50-70 людей.

Учасники розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з учасниками акцій протесту проти фальсифікації виборів у Білорусі, які на своїх акціях використовують цей прапор.

19 вересня відзначається білоруське національне свято, День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.

Що передувало: 19 вересня у Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями.

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