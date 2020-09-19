На Майдане развернули большой бело-красно-белый флаг

В субботу вечером на Майдане Независимости в Киеве прошла акция ко Дню белорусской символики – День белорусского флага.

Источник: корреспондент УП

Все фото - Дмитрия Ларина, УП

Детали: Акция началась в 18:30 и продолжалась полтора часа.

В ней приняли участие около 50-70 человек.

Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с участниками акций протеста против фальсификации выборов в Беларуси, которые на своих акциях используют этот флаг.

19 сентября отмечается белорусский национальный праздник, День белорусской символики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами Беларуси снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.

Что предшествовало: 19 сентября в Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов

Предыстория: