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На Майдане развернули большой бело-красно-белый флаг

Суббота, 19 сентября 2020, 21:36
На Майдане развернули большой бело-красно-белый флаг
Фото Дмитрия Ларина, УП

В субботу вечером на Майдане Независимости в Киеве прошла акция ко Дню белорусской символики – День белорусского флага.

Источник: корреспондент УП

 
Все фото - Дмитрия Ларина, УП
 

Детали: Акция началась в 18:30 и продолжалась полтора часа.

В ней приняли участие около 50-70 человек.

Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с участниками акций протеста против фальсификации выборов в Беларуси, которые на своих акциях используют этот флаг.

 
 

19 сентября отмечается белорусский национальный праздник, День белорусской символики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами Беларуси снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.

 
 

Что предшествовало: 19 сентября в Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

Украинская правда

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Темы: КиевакцииБеларусь
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