Зеленський не вимагав виключити Лероса – Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що президент Володимир Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити нардепа Гео Лероса: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам, цитує Ліга.net, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Арахамії, у Лерос був затяжний конфлікт з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, але фракція до цього "ставилася абсолютно нейтрально", оскільки у них нібито була негласна домовленість не втручатися.

Пряма мова: "Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, кажеш, що" мені президент не подобається, я не хочу цього президента, я критикую його програму, його дії і все інше "... Це нормальний процес, коли людина говорить, що "мені тут не подобається, піду в іншу партію".

Деталі: Арахамія каже, що Лерос був "списочником" на виборах, і якби йому довелося самостійно писати заяву про вихід з фракції, він втратив би мандат. Тому, за його словами, "Слуга народу" "фактично допомогла не втратити мандат"".

Нардеп заявив, що ще до вчорашнього скандального виступу Лерос з трибуни переговорив з ним, оскільки "була інформація", що той "перейде червону лінію". Лерос, зі слів Арахамії, розумів наслідки того, що збирався зробити.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що свої підписи за виключення Гео Лероса зі складу фракції поставили близько двохсот народних депутатів від "Слуги народу".

При цьому Гетманцев переконаний, що це питання необхідно винести на обговорення під час засідання фракції.

UPD: Сам Лерос після виходу новини у Facebook звинуватив Арахамію у брехні.

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.

Передісторія: