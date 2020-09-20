У головній святині хасидів в Умані порушили карантинні вимоги – очевидці

В Умані на святкуваннях юдейського Нового року, Рош га-Шана, порушені карантинні обмеження, що були запроваджені там.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на очевидців, які перебували всередині будівлі головної святині хасидів у місті і надали журналістам свої фотографії звідти

Деталі: Як видно на фотографіях, у будівлі, збудованій навколо могили цадика Нахмана, якому вклоняються хасиди, прибрали металеві бар’єри, які там встановили для дотримання фізичного дистанціювання, і повернули щільно поставлені молитовні лавиці, хоча на підлозі й далі лишається розмітка, що позначає безпечні відстані між людьми і вказує напрям руху між бар’єрами.

Під час святкувань "без карантину", 19 вересня 2020 року Радіо Свобода

Люди, які перебувають у приміщенні, – практично всі без захисних масок.

Самі хасиди, які нині продовжують святкувати свій Новий рік, не відповідають на запити. Також на цей час немає коментарів українських офіційних осіб чи правоохоронців.

Тож наразі не відомо, які могли бути підстави для зміни карантинних настанов, що були ухвалені урядовою установою України.

Цьому передувало: Понад тиждень тому в цьому ж приміщенні група хасидів кинулася трощити металеві бар’єри.

Тоді заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що Нацполіція і Міграційна служба вирішили видворити з України двох найагресивніших учасників інциденту. Натомість у ДМС заявили, що припис про видворення видали лише одному, громадянину Ізраїлю – і то він мусить залишити Україну до 25 вересня, тобто вже після завершення цьогорічних святкувань.

Довідка: Цього року юдеї святкують настання свого 5781 року "від створення світу" з вечора 18-го до вечора 20 вересня.

В Умані Черкаської області, де розташоване місце паломництва релігійної течії брацлавських хасидів, перебувають ті паломники, які прибули до України до кінця серпня, коли через пандемію уряд України практично закрив кордони України для іноземців. За оцінками, цього року їх там перебуває від кількох сотень до трьох тисяч.

Так було в цьому ж приміщенні 15 вересня 2020 року AFP

Багато хасидів намагалися дістатися до України й у той час, коли вже діяли обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 вересня встановила обмеження в Умані на перебіг святкувань Рош га-Шана.

Серед іншого, на період з 15 до 21 вересня в районі проведення паломництва було заборонено проведення масових культурних заходів, у тому числі релігійних, із участю більш ніж однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід, а також доручено обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів.

На виконання тієї ухвали, серед іншого, в будівлі над могилою цадика Нахмана замість звичних лавиць для багатьох осіб встановили металеві бар’єри, що мали забезпечити безпечні відстані між учасниками заходів, обмеживши їхню кількість, і гарантувати, що люди під час пересування в приміщенні не будуть перетинатися одне з одним.