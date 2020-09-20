В главной святыне хасидов в Умани нарушили карантинные требования – очевидцы

В Умани на праздновании иудейского Нового года, Рош ха-Шана, нарушены карантинные ограничения, которые были введены там.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на очевидцев, побывавших внутри здания главной святыни хасидов в городе и предоставивших журналистам свои фотографии оттуда

Детали: Как видно на фотографиях, в здании, построенном вокруг могилы цадика Нахмана, которому поклоняются хасиды, убрали металлические барьеры, которые там установили для соблюдения физического дистанцирования, и вернули плотно поставленные молитвенные скамьи, хотя на полу и дальше остается разметка, которая обозначает безопасные расстояния между людьми и указывает направление движения между барьерами.

Во время празднования "без карантина", 19 сентября 2020 года Радио Свобода

Люди, которые находятся в помещении, – практически все без защитных масок.

Сами хасиды, которые сейчас продолжают праздновать свой Новый год, не отвечают на запросы. Также на данное время нет комментариев украинских официальных лиц или правоохранителей.

Поэтому пока не известно, какие могли быть основания для изменения карантинных установок, которые были приняты правительственным учреждением Украины.

Этому предшествовало: Больше недели назад в этом же помещении группа хасидов бросилась крушить металлические барьеры.

Тогда заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что Нацполиция и Миграционная служба решили выдворить из Украины двух агрессивных участников инцидента. Но в ГМС заявили, что предписание о выдворении выдали лишь одному, гражданину Израиля – и то он должен покинуть Украину до 25 сентября, то есть уже после завершения нынешних празднований.

Справка: В этом году иудеи празднуют наступление своего 5781 "от сотворения мира" с вечера 18-го к вечеру 20 сентября.

В Умани Черкасской области, где находится место паломничества религиозного течения брацлавских хасидов, находятся те паломники, которые прибыли в Украину до конца августа, когда из-за пандемии правительство Украины практически закрыло границы Украины для иностранцев. По оценкам, в этом году их там находится от нескольких сотен до трех тысяч.

Так было в этом же помещении 15 сентября 2020 года AFP

Многие хасиды пытались добраться до Украины и в то время, когда уже действовали ограничения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября установила ограничения в Умани на ход празднований Рош ха-Шана.

Среди прочего, на период с 15 по 21 сентября в районе проведения паломничества было запрещено проведение массовых культурных мероприятий, в том числе религиозных, с участием более чем одного человека на 10 квадратных метров площади здания или территории, где проводится мероприятие, а также поручено ограничить район проведения паломничества для посетителей путем установления карантинных контрольно-пропускных пунктов.

Во исполнение того постановления, среди прочего, в здании над могилой цадика Нахмана вместо привычных скамеек для многих лиц установили металлические барьеры, которые должны обеспечить безопасные расстояния между участниками мероприятий, ограничив их количество, и гарантировать, что люди во время передвижения в помещении не будут пересекаться друг с другом.