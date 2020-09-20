Трамп планує призначити суддю Верховного Суду до виборів, є незгодні

Президент США Дональд Трамп сказав, що він висуне кандидатуру до Верховного суду замість покійної Рут Бейдер Гінзбург наступного тижня, а сенатор-республіканець Сьюзан Коллінз заявила, що Сенат США не повинен призначати суддю Верховного суду до президентських виборів.

Джерело: Bloomberg, Reuters, The New York Times

Пряма мова Трампа: "Я скоро зроблю свій вибір. У нас дуже скоро буде кандидат".

Деталі: Президент Дональд Трамп, виїжджаючи з Білого дому в суботу на передвиборчий мітинг у Фейєтвілль, Північна Кароліна, сказав журналістам, що він планує висунути кандидатуру до Верховного суду наступного тижня і що він, імовірно, обере жінку.

Він сказав, що вибір жінки "безперечно буде доречним" для заміни Гінзбург, і похвалив двох суддів Апеляційного суду, які були в його списку, Емі Коні Барретт і Барбару Лагоа. Обидві призначені Трампом в окружні суди і включені в список із понад 40 можливих кандидатів Верховного суду, який він опублікував на початку цього місяця.

Трамп зазначив, що "було б дуже добре", якби Сенат підтвердив його вибір до президентських виборів, які відбудуться 3 листопада.

Багато хто вважає, що часу для затвердження до виборів 3 листопада недостатньо, але Трамп сказав, що очікує, що цей процес "насправді буде просуватися дуже швидко".

Сенатор-республіканка Сьюзан Коллінз заявила, що Сенат США не повинен заповнювати вакансію в Верховному суді до президентських виборів 3 листопада, і переможець цих перегонів має обрати кандидата.

На її думку, "заради справедливості для американського народу, який буде або переобирати президента, або вибирати нового, рішення про довічне призначення у Верховний суд має ухваоити президент, який обирається 3 листопада".

Трамп не погодився, пославшись на зобов'язання перед виборцями: "Я повністю з нею не згоден, у нас є зобов'язання. Ми виграли (на минулих виборах – ред.). І ми, як переможці, зобов'язані вибрати, кого хочемо".

Трамп відповів на запитання про двох конкретних кандидатів у Верховний суд. Про суддю Сьомого окружного апеляційного суду США Емі Коні Барретт він сказав, що "вона дуже шанована", а про колишню суддю Верховного суду Флориди Барбару Лагоа – що вона латиноамериканка і користується великою повагою, він її не знає, але чув про неї "неймовірне".

Трамп також запропонував демократам опублікувати свій список можливих виборів в суд: "Я думаю, що інша сторона повинна показати свій ліворадикальний список, і я думаю, ви здивуєтеся".

Деякі активісти-демократи виступають за те, щоб Джо Байден, якщо він буде обраний президентом США, розширив Верховний суд новими суддями, які послабили б нинішню консервативну більшість.

Смерть Рут Бейдер Гінзбург зіткнула республіканців і демократів ще до виборів.

Демократи заявляють, що Республіканська партія повинна слідувати прецеденту 2016 року.

Коли у 2016 році помер суддя Верховного суду Антонін Скаліа, лідер більшості у Сенаті Мітч Макконнелл за підтримки всіх членів Республіканської партії Судового комітету Сенату завадив кандидату демократа Барака Обами навіть прийти на слухання, не кажучи вже про голосування. Сперечаючись із демократами, він стверджував, що виборці повинні мати право голосу.

Він також стверджував, що існує давній прецедент відмови у затвердженні кандидата в рік президентських виборів.