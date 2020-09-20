Трамп намерен назначить судью Верховного Суда до выборов, есть несогласные

Президент США Дональд Трамп сказал, что он выдвинет кандидатуру в Верховный суд вместо покойной Рут Бейдер Гинзбург на следующей неделе, а сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз заявила, что Сенат США не должен назначать судью Верховного суда до президентских выборов.

Источник: Bloomberg, Reuters, The New York Times

Прямая речь Трампа: "Я скоро сделаю свой выбор. У нас очень скоро будет кандидат".

Детали: Президент Дональд Трамп, выезжая из Белого дома в субботу на предвыборный митинг в Фейетвилле, Северная Каролина, сказал журналистам, что он планирует выдвинуть кандидатуру в Верховный суд на следующей неделе и что он, вероятно, выберет женщину.

Он сказал, что выбор женщины "определенно будет уместен" для замены Гинзбурга, и похвалил двух судей Апелляционного суда, которые были в его списке, Эми Кони Барретт и Барбару Лагоа. Обе назначены Трампом в окружные суды и включены в список из более чем 40 возможных кандидатов Верховного суда, который он опубликовал в начале этого месяца.

Трамп отметил, что "было бы очень хорошо", если бы Сенат подтвердил его выбор до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.

Многие считают, что времени для утверждения до выборов 3 ноября недостаточно, но Трамп сказал, что ожидает, что этот процесс "на самом деле будет продвигаться очень быстро".

Сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз заявила, что Сенат США не должен заполнять вакансию в Верховном суде до президентских выборов 3 ноября, и победитель этой гонки должен выбрать кандидата.

По ее мнению, "ради справедливости для американского народа, который будет либо переизбирать президента, либо выбирать нового, решение о пожизненном назначении Верховный суд должен быть составлен президентом, который избирается 3 ноября".

Трамп не согласился, сославшись на обязательства перед избирателями: "Я полностью с ней не согласен, у нас есть обязательства. Мы выиграли (на прошлых выборах – ред.). И мы, как победители, обязаны выбрать, кого хотим".

Трамп ответил на вопросы о двух конкретных кандидатах в Верховный суд. О судье Седьмого окружного апелляционного суда США Эми Кони Барретт он сказал, что "она очень уважаема", а о бывшей судье Верховного суда Флориды Барбаре Лагоа – что она латиноамериканка и пользуется большим уважением, он ее не знает, но слышал о ней "невероятное".

Трамп также предложил демократам опубликовать свой список возможных выборов в суд: "Я думаю, что другая сторона должна показать свой леворадикальный список, и я думаю, вы удивитесь".

Некоторые активисты-демократы выступают за то, чтобы Джо Байден, если он будет избран президентом США, расширил Верховный суд новыми судьями, которые ослабили бы нынешнее консервативное большинство.

Смерть Рут Бейдер Гинзбург столкнула республиканцев и демократов еще до выборов.

Демократы заявляют, что Республиканская партия должна следовать прецеденту 2016 года.

Когда в 2016 году скончался судья Верховного суда Антонин Скалиа, лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл при поддержке всех членов Республиканской партии Судебного комитета Сената помешал кандидату демократа Барака Обамы даже прийти на слушания, не говоря уже о голосовании. Споря с демократами, он утверждал, что избиратели должны иметь право голоса.

Он также утверждал, что существует давний прецедент отказа в утверждении кандидата в год президентских выборов.