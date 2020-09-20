Путін відповів на звинувачення Трампа у викраденні в США ракетних технологій

Президент Росії Володимир Путін сказав, що роботи зі створення гіперзвукової зброї ведуться в РФ із 2004 року – і це Вашингтон змусив Росію почати масштабні розробки у цій сфері після виходу в 2002 році з договору щодо ПРО.

Джерело: Путін у розмові по відеозв'язку з розробником гіперзвукових ракет "Авангард" Гербертом Єфремовим – почесним гендиректором ВПК "НВО Машинобудування" – з нагоди Дня зброяра, DW

Пряма мова Путіна: "Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал".

Деталі: Володимир Путін не згадував Дональда Трампа, але ці слова пролунали після заяви президента США про викрадання Росією інформації про гіперзвуковому зброю у адміністрації його попередника Барака Обами.