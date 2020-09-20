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Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий

Воскресенье, 20 сентября 2020, 02:39

Президент России Владимир Путин сказал, что работы по созданию гиперзвукового оружия ведутся в РФ с 2004 года – и это Вашингтон вынудил РФ начать масштабные разработки в этой области после выхода в 2002 году из договора по ПРО.

Источник: Путин в разговоре по видеосвязи с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым – почетным гендиректором ВПК "НПО Машиностроение" – по случаю Дня оружейника, DW

Прямая речь Путина: "Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал".

Детали: Владимир Путин не упоминал Дональда Трампа, но эти слова прозвучали после заявления президента США о хищении Россией информации о гиперзвуковом оружии у администрации его предшественника Барака Обамы.

Темы: ПутинРосcияоружиеСША


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