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Латинська Америка хоче долучитися до COVAX заради вакцини, хоча терміни спливли

Неділя, 20 вересня 2020, 03:43
Латинська Америка хоче долучитися до COVAX заради вакцини, хоча терміни спливли

Бразилія і Аргентина, країни Латинської Америки мають намір приєднається до ініціативи COVAX щодо вакцинації від COVID-19, хоча термін для подачі заявки закінчився у п'ятницю.

Джерело: Reuters

Деталі: У суботу Міністерство закордонних справ Перу заявило, що йому вдалося підписати зобов’язальну угоду у п'ятницю й отримати доступ до 12 мільйонам доз вакцин COVID-19 через COVAX, схему об'єднаних закупівель та справедливого розподілу можливих вакцин.

Аргентина попросила більше часу для підготовки необхідних документів, але планує підписати в середу своє зобов'язання щодо механізму вакцини, очолюваного Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повідомив агентству представник міністерства охорони здоров'я.

Уряд Бразилії у п'ятницю ввечері заявив, що він підпишеться на COVAX після переговорів із Глобальним альянсом із вакцин та імунізації, який координує COVAX.

Купівля безпечної та ефективної вакцини є пріоритетом для федерального уряду, йдеться в заяві Бразилії, яка зіткнулася з найсерйознішим після США та Індії спалахом коронавірусу.

Десяток країн Центральної та Латинської Америки повідомили ВООЗ, що вони запросять більше часу для оформлення документів і реєстрації після крайнього терміну.

За даними дипломата у Женеві, продовжити термін на один місяць попросили Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Еквадор, Гватемала, Панама, Уругвай, Венесуела, Парагвай і Домініканська Республіка.

Нагадаємо: Україна домовилася з COVAX про надання вакцин від коронавірусу в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно – це 8 мільйонів доз. Влада планує закуповувати вакцини додатково, МОЗ веде переговори з компаніями, які поки ведуть розробки.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019здоров'ямедицинасвіт
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