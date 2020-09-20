Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Латинская Америка хочет присоединиться к COVAX ради вакцины, хотя сроки истекли

Воскресенье, 20 сентября 2020, 03:43

Бразилия и Аргентина, страны Латинской Америки намерены присоединится к инициативе COVAX по вакцинации от COVID-19, хотя срок для подачи заявки истек в пятницу.

Источник: Reuters

Детали: В субботу Министерство иностранных дел Перу заявило, что ему удалось подписать обязывающее соглашение в пятницу и получить доступ к 12 миллионам доз вакцин COVID-19 через COVAX, схему объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин.

Аргентина попросила больше времени для подготовки необходимых документов, но планирует подписать в среду свое обязательство в отношении механизма вакцины, возглавляемого Всемирной организацией здравоохранения, сообщил агентству представитель министерства здравоохранения.

Правительство Бразилии в пятницу вечером заявило, что оно подпишется на COVAX после переговоров с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, который координирует COVAX.

Покупка безопасной и эффективной вакцины является приоритетом для федерального правительства, говорится в заявлении Бразилии, которая столкнулась с самой серьезной после США и Индии вспышкой коронавируса.

Десяток стран Центральной и Латинской Америки сообщили ВОЗ, что они запросят больше времени для оформления документов и регистрации после крайнего срока.

По данным дипломата в Женеве, продлить срок на один месяц попросили Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Уругвай, Венесуэла, Парагвай и Доминиканская Республика.

Темы: коронавирусCovid-2019здоровьемедицинамир


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трамп: Россия украла у США разработки гиперзвуковой ракеты, но у нас есть кое-что мощнее

Трампу послали письмо с ядом – CNN

Разумков считает, что выборы в ОРДЛО проводить нельзя

фотоНа Майдане развернули большой бело-красно-белый флаг

фото, видеоСиловики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных

Нардепы от "Голоса" Устинова и Рущишин баллотируются в мэры

Все новости...
коронавирус
Минздрав обновил перечень стран красной зоны
В Германии отменяют карнавальные мероприятия из-за пандемии
В Польше впервые зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Последние новости
03:43
Латинская Америка хочет присоединиться к COVAX ради вакцины, хотя сроки истекли
03:08
Белорусское медиа опубликовало данные сотрудников МВД Беларуси
02:39
Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий
01:48
Трамп намерен назначить судью Верховного Суда до выборов, есть несогласные
00:55
фотоВ главной святыне хасидов в Умани нарушили карантинные требования – очевидцы
00:16
Трамп: Россия украла у США разработки гиперзвуковой ракеты, но у нас есть кое-что мощнее
23:54
Для увольнения Сытника надо менять закон – спикер ВР
23:31
Трампу послали письмо с ядом – CNN
23:04
Разумков о Юрченко: Это не значит, что все такие
22:37
Разумков считает, что выборы в ОРДЛО проводить нельзя
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!