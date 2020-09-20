Латинская Америка хочет присоединиться к COVAX ради вакцины, хотя сроки истекли

Бразилия и Аргентина, страны Латинской Америки намерены присоединится к инициативе COVAX по вакцинации от COVID-19, хотя срок для подачи заявки истек в пятницу.

Источник: Reuters

Детали: В субботу Министерство иностранных дел Перу заявило, что ему удалось подписать обязывающее соглашение в пятницу и получить доступ к 12 миллионам доз вакцин COVID-19 через COVAX, схему объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин.

Аргентина попросила больше времени для подготовки необходимых документов, но планирует подписать в среду свое обязательство в отношении механизма вакцины, возглавляемого Всемирной организацией здравоохранения, сообщил агентству представитель министерства здравоохранения.

Правительство Бразилии в пятницу вечером заявило, что оно подпишется на COVAX после переговоров с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, который координирует COVAX.

Покупка безопасной и эффективной вакцины является приоритетом для федерального правительства, говорится в заявлении Бразилии, которая столкнулась с самой серьезной после США и Индии вспышкой коронавируса.

Десяток стран Центральной и Латинской Америки сообщили ВОЗ, что они запросят больше времени для оформления документов и регистрации после крайнего срока.

По данным дипломата в Женеве, продлить срок на один месяц попросили Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Уругвай, Венесуэла, Парагвай и Доминиканская Республика.