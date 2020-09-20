Білорусь: правозахисники складають списки сотень схоплених силовиками людей

У Мінську 19 вересня в ході масових антиурядових протестів силовики затримали близько 400 громадян.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: У столиці Білорусі в суботу пройшов традиційний Жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями. Правозахисники почали збирати дані про затриманих силовиками людей та їх місцезнаходження.

Станом на ранок 20 вересня у списку вже 390 імен протестувальників, проте перелік постійно доповнюється.

Як повідомляється, велику кількість затриманих відпустили з РУВС ввечері суботи після зняття відбитків пальців.

Проте не менш 18 осіб відправили до сумнозвісного мінського ізолятора на вулиці Окрестіна. Цей слідчий ізолятор став відомий після початку протестів у Білорусі. Ті, хто вийшов з нього, розповідали, що там людей катували силовики, відповідне відео публікувало видання Радіо Свобода.

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