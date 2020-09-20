Беларусь: правозащитники составляют списки сотен схваченных силовиками людей
В Минске 19 сентября в ходе массовых антиправительственных протестов силовики задержали около 400 граждан.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: В столице Беларуси в субботу прошел традиционный Женский марш, который закончился массовыми задержаниями. Правозащитники начали собирать данные о задержанных силовиками людях и их местонахождении.
По состоянию на утро 20 сентября в списке уже 390 имен протестующих, однако перечень постоянно дополняется.
Как сообщается, большое количество задержанных отпустили из РУВД вечером субботы после снятия отпечатков пальцев.
Однако не менее 18 человек отправили в печально известный минский изолятор на улице Окрестина. Об этом следственном изоляторе заговорили после начала протестов в Беларуси. Те, кто вышел из него, рассказывали, что там людей пытали силовики, соответствующее видео публиковало издание Радио Свобода.
При этом силовое ведомство Беларуси, на которое ссылается TUT.BY, официально сообщило о 415 задержанных в Минске, из которых 385 уже отпустили.
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Напомним:
- Силовики 19 сентября разогнали многолюдный Женский марш в Минске.
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.