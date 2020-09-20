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У Києві за добу 343 випадки коронавірусу, десятки хворих госпіталізували

Неділя, 20 вересня 2020, 11:29

У суботу, 19 вересня, Covid-19 виявили у 343 мешканців Києва, 4 хворих померли. Крім того, госпіталізація знадобилась 42 зараженим.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За період пандемії коронавірус забрав життя вже 316 киян. Станом на неділю в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Минулої доби хворобу діагностували у:

- 181 жінки віком від 19 до 82 років,

- 133 чоловіків віком від 19 до 84 рокiв,

- 17 дівчаток від 2 років до 17, та у 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 31 людина. Усього коронавірус подолали 5859 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 58. У Деснянському – 57. Та в Оболонському районі – 52 випадки.

 

Пряма мова Кличка: "Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" та поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей!"

Нагадаємо: 18 вересня Covid-19 виявили у 400 мешканців столиці, померли 8 хворих.

Українська правда


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