В Киеве за сутки 343 случая коронавируса, десятки больных госпитализировали

За минувшие сутки, 19 сентября, Covid-19 обнаружили у 343 жителей Киева, четверо больных умерли. Кроме того, госпитализация понадобилась 42 зараженным.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян. По состоянию на воскресенье в столице уже 19 483 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки болезнь диагностировали у:

- 181 женщины в возрасте от 19 до 82 лет,

- 133 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет,

- 17 девочек от 2 лет до 17, и у 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

Заболели, в частности, 8 медиков. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5859 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58. В Деснянском – 57. И в Оболонском районе – 52 случая.

Прямая речь Кличко: "Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не ходите в места большого скопления людей!"

Напомним: 18 сентября Covid-19 обнаружили у 400 жителей столицы, умерли 8 больных.