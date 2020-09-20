Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля

Неділя, 20 вересня 2020, 13:19
У центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля
фото: Громадське радіо

У рамках акції "Листи з-за ґрат" на Софійській площі Києва зачитують фрагменти листів заручників Кремля.

Джерело: Громадське радіо

Деталі: На акції також усі охочі можуть написати листа ув’язненим.

Фрагменти листів прийшли зачитати, серед інших, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова, журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, журналіст та ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), акторка Рима Зюбіна.

Письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля влаштовують уже третій рік поспіль.

 

За даними кампанії #PrisonersVoice, у РФ та окупованому Росією Криму перебувають за ґратами щонайменше 101 людина. Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українців.

 

Читайте також: 5-річний син одягається, як співробітники ФСБ, бере пістолети і кричить: "Усі на підлогу, телефони на стіл!" Дружини політв'язнів розповідають про дитинство в Криму

Нагадаємо: Кількість українських політв'язнів у російських в'язницях зростає, а сфабриковану "справу" проти українських моряків в РФ досі не закрито.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяокупаціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: