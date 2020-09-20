У центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля

У рамках акції "Листи з-за ґрат" на Софійській площі Києва зачитують фрагменти листів заручників Кремля.

Джерело: Громадське радіо

Деталі: На акції також усі охочі можуть написати листа ув’язненим.

Фрагменти листів прийшли зачитати, серед інших, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова, журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, журналіст та ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), акторка Рима Зюбіна.

Письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля влаштовують уже третій рік поспіль.

За даними кампанії #PrisonersVoice, у РФ та окупованому Росією Криму перебувають за ґратами щонайменше 101 людина. Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українців.

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Нагадаємо: Кількість українських політв'язнів у російських в'язницях зростає, а сфабриковану "справу" проти українських моряків в РФ досі не закрито.