Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В центре Киева проходит акция в поддержку заложников Кремля

Воскресенье, 20 сентября 2020, 13:19
фото: Громадське радіо

В рамках акции "Письма из-за решетки" на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.

Источник: Громадське радіо

Детали: На акции также все желающие могут написать письмо заключенным.

Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист и ведущий Роман Винтонив (Майкл Щур), актриса Рима Зюбина.

Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд.

 

По данным кампании #PrisonersVoice, в РФ и оккупированном Россией Крыму находятся за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену по меньшей мере 234 украинцев.

 

Читайте также: 5-летний сын одевается, как сотрудники ФСБ, берет пистолеты и кричит: "Все на пол, телефоны на стол!"Жены политзаключенных рассказывают о детстве в Крыму

Напомним: Количество политзаключенных украинцев в российских тюрьмах растет, при этом сфабрикованное "дело" против украинских моряков в РФ до сих пор не закрыто.

Темы: политзаключенныеРосcияоккупацияКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПротесты в Минске: в центр города стянули спецтехнику, станции метро закрыли

Тихановская: Беларусь и РФ дружественные страны, не хотим ни с кем ругаться

видеоРазработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

таблицаКоронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер

Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона

Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Все новости...
политзаключенные
Балух: События в Беларуси – начальный уровень, как Революция на граните
Врачи рассказали о состоянии Балуха
Врачи рассказали о состоянии Балуха
Последние новости
14:14
Марченко прокомментировал назначение главой одесской таможни чиновника времен Януковича
14:00
видеоПротесты в Минске: в центр города стянули спецтехнику, станции метро закрыли
13:19
фотоВ центре Киева проходит акция в поддержку заложников Кремля
13:03
РФ впервые с 2014 года потратит на поддержку экономики больше, чем на оборону
12:56
Тихановская рассказала, что обсуждает на переговорах с еврочиновниками
12:49
Рейтинг Макрона снова растет - опрос
12:12
Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР
11:58
Тихановская: Беларусь и РФ дружественные страны, не хотим ни с кем ругаться
11:37
Политический кризис в Польше: в "ПиС" говорят о досрочных выборах
11:29
инфографикаВ Киеве за сутки 343 случая коронавируса, десятки больных госпитализировали
Все новости...