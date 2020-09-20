В центре Киева проходит акция в поддержку заложников Кремля

В рамках акции "Письма из-за решетки" на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.

Источник: Громадське радіо

Детали: На акции также все желающие могут написать письмо заключенным.

Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист и ведущий Роман Винтонив (Майкл Щур), актриса Рима Зюбина.

Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд.

По данным кампании #PrisonersVoice, в РФ и оккупированном Россией Крыму находятся за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену по меньшей мере 234 украинцев.

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Напомним: Количество политзаключенных украинцев в российских тюрьмах растет, при этом сфабрикованное "дело" против украинских моряков в РФ до сих пор не закрыто.