В центре Киева проходит акция в поддержку заложников Кремля
В рамках акции "Письма из-за решетки" на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.
Источник: Громадське радіо
Детали: На акции также все желающие могут написать письмо заключенным.
Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист и ведущий Роман Винтонив (Майкл Щур), актриса Рима Зюбина.
Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд.
По данным кампании #PrisonersVoice, в РФ и оккупированном Россией Крыму находятся за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену по меньшей мере 234 украинцев.
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Напомним: Количество политзаключенных украинцев в российских тюрьмах растет, при этом сфабрикованное "дело" против украинских моряков в РФ до сих пор не закрыто.