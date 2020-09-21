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УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19

Понеділок, 21 вересня 2020, 01:11
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з червоної зони COVID-19

Укрзалізниця, у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах "червоної зони COVID-19", з 21 вересня відновить продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений. 

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №8/7 Чернівці – Київ, №12/11 Одеса – Львів, №15/16 Харків – Рахів, №21/22 Харків – Трускавець, №41/42 Дніпро – Трускавець, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №49/50 Київ – Трускавець, №81/82 Київ – Ужгород, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №98/97 Ковель – Київ, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №118/117 Чернівці – Київ, №136/135 Одеса – Чернівці, №145/146 Київ – Ізмаїл, №217/218 Київ – Рахів, №702/701 Львів – Чернівці, №715/716 Київ – Львів, №743/744 Київ – Львів, №749/750 Київ – Івано-Франківськ".

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення COVID-19. Міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці перейшли з "червоної" до більш м'якої "помаранчевої" зони. Нове зонування починає діяти з понеділка, 21 вересня.

Теми: коронавірусУкрзалізниця
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