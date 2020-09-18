Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення COVID-19. Тепер міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці не входять до "червоної" зони.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: За його інформацією, нове зонування починає діяти з понеділка, 21 вересня.

Водночас, згідно з оновленням, Київ залишається у "помаранчевій зоні".

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