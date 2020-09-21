УЗ возобновила продажу билетов на поезда из городов, которые вышли из "красной зоны" COVID-19

Укрзализныця, в связи с изменением эпидемической ситуации в городах "красной зоны COVID-19", с 21 сентября возобновит продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов был временно остановлен.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №8 / 7 Черновцы - Киев, №12 / 11 Одесса - Львов, №15 / 16 Харьков - Рахов, №21 / 22 Харьков - Трускавец, №41 / 42 Днепр - Трускавец, №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев, №45 / 46 Ужгород - Лисичанск, №49 / 50 Киев - Трускавец, №81 / 82 Киев - Ужгород, №86 / 85 Львов - Новоалексеевка, №98 / 97 Ковель - Киев, №108 / 107 Одесса - Ужгород, №110 / 109 Львов - Херсон, №118 / 117 Черновцы - Киев, №136 / 135 Одесса - Черновцы, №145 / 146 Киев - Измаил, №217 / 218 Киев - Рахов, №702 / 701 Львов - Черновцы, №715 / 716 Киев - Львов, №743 / 744 Киев - Львов, №749 / 750 Киев - Ивано-Франковск".

Что предшествовало: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям изменила эпидемическое зонирование в Украине по уровню распространения COVID-19. Города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы перешли из "красной" в более мягкую "оранжевую" зону. Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 21 сентября.