Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа

У США затримали жінку, яку підозрюють у відправці в Білий дім листа з отрутою для президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: Підозрювану затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк. У неї було виявлено зброю.

Видання New York Times згодом повідомило, що лист був відправлений із Канади.

Довідка: Рицин – це високотоксична речовина, яку отримують з Рицинових бобів при виробництві касторової олії.

При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Що передувало: Цього тижня американські правоохоронці перехопили адресований президентові США Дональду Трампу лист, що містив високотоксичну отруту рицин.