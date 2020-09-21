Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа

Понеділок, 21 вересня 2020, 02:28
Рицинові боби

У США затримали жінку, яку підозрюють у відправці в Білий дім листа з отрутою для президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: Підозрювану затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк. У неї було виявлено зброю.

Видання New York Times згодом повідомило, що лист був відправлений із Канади.

Довідка: Рицин – це високотоксична речовина, яку отримують з Рицинових бобів при виробництві касторової олії. 

При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Що передувало: Цього тижня американські правоохоронці перехопили адресований президентові США Дональду Трампу лист, що містив високотоксичну отруту рицин.

Теми: СШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Усі новини...
США
ЗМІ: Oracle і Walmart можуть заплатити за американський сегмент TikTok $12 млрд
Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона
США поновили санкції проти Ірану – щоб не придбав зброю
Останні новини
02:28
Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа
02:09
У світі вже 31 млн випадків коронавірусу
01:11
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
00:24
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
23:39
Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків
22:57
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
22:38
У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає
21:27
фотоНа пивзаводі у Києві стався вибух, є постраждалі
21:10
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
20:40
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!