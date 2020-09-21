Задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: Подозреваемая задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Издание New York Times со сообщил, что письмо было отправлено из Канады.

Справка: Рицин - это высокотоксичная вещество, которое получают из касторового бобов при производстве касторового масла.

При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннюю кровотечение желудка и кишечника, по которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Что предшествовало: На этой неделе американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичное яд рицин.