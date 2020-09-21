Від початку доби формування Росії обстріляли позицій ООС зі стрілецької зброї та гранатомета

Від початку доби збройні формування Російської Федерації обстріляли позицій ООС зі стрілецької зброї, а також гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає".