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Формирования России обстреляли позиций ООС из стрелкового оружия и гранатомета

Понедельник, 21 сентября 2020, 07:16
Формирования России обстреляли позиций ООС из стрелкового оружия и гранатомета

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиций ООС из стрелкового оружия, а также гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли.
На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три постель из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2. Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет".

Темы: ООСРосcия
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