ЦПК дав прогноз наслідків корупції за Зеленського
Україна зруйнує свої стосунки із Заходом і втратить будь-яку допомогу, якщо президент Володимир Зеленський не почує закликів Представництва ЄС і посольства США в Україні обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прозоро.
Джерело: глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Якщо Зеленський не почує меседжів, а вони були прокричані на весь світ, і, очевидно, політично залежна комісія обере політично залежного прокурора, то це коштуватиме нам стосунків із Заходом.
Якщо Зеленський до тями не прийде, не зрозуміє наслідків, то ми не отримаємо грошей і буде запущено призупинення безвізового режиму".
Деталі: У результаті цього, за словами Шабуніна, Україна не отримає коштів ні від МВФ, ні від Світового банку і навіть макрофінансової допомоги від ЄС може не бути.
Він також додав: якщо Україна позбудеться фінансової, політичної, дипломатичної і військової підтримки Західного світу, то залишиться один на один із Росією, "плюс – з фінансовою діркою в бюджеті, яку треба чимось закривати".
За словами Шабуніна, за президентства Зеленського, найбільше корупційних схем будуються на дорогах. У ЦПК підрахували, що "корупційна маржа виросла з 7% до 20%", бо на будівництві доріг "насправді найпростіше красти".
Голова правління ЦПК зазначив, що наразі на порядку денному стоїть не стільки питання корупції в Україні, скільки питання державності.
За словами Шабуніна, на "цьому історичному етапі розрив із Заходом – це смерть держави".
Передісторія:
- 17 вересня Верховна Рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попри застереження західних партнерів.
- До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох – рада прокурорів.
- У Європарламенті вже заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП.
- Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.
- Прозоре обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв так званого механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.