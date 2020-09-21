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ЦПК дав прогноз наслідків корупції за Зеленського

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:21
ЦПК дав прогноз наслідків корупції за Зеленського
Фото УП

Україна зруйнує свої стосунки із Заходом і втратить будь-яку допомогу, якщо президент Володимир Зеленський не почує закликів Представництва ЄС і посольства США в Україні обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прозоро.

Джерело: глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в інтерв’ю "Українській правді" 

Пряма мова: "Якщо Зеленський не почує меседжів, а вони були прокричані на весь світ, і, очевидно, політично залежна комісія обере політично залежного прокурора, то це коштуватиме нам стосунків із Заходом.

Якщо Зеленський до тями не прийде, не зрозуміє наслідків, то ми не отримаємо грошей і буде запущено призупинення безвізового режиму".

Деталі: У результаті цього, за словами Шабуніна, Україна не отримає коштів ні від МВФ, ні від Світового банку і навіть макрофінансової допомоги від ЄС може не бути.    

Він також додав: якщо Україна позбудеться фінансової, політичної, дипломатичної і військової підтримки Західного світу, то залишиться один на один із Росією, "плюс – з фінансовою діркою в бюджеті, яку треба чимось закривати".

За словами Шабуніна, за президентства Зеленського, найбільше корупційних схем будуються на дорогах. У ЦПК підрахували, що "корупційна маржа виросла з 7% до 20%", бо на будівництві доріг "насправді найпростіше красти".

Голова правління ЦПК зазначив, що наразі на порядку денному стоїть не стільки питання корупції в Україні, скільки питання державності.

За словами Шабуніна, на "цьому історичному етапі розрив із Заходом – це смерть держави". 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ЦПКЗеленськийкорупція
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