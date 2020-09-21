ЦПК дал прогноз последствий коррупции во времена Зеленского
Украина разрушит свои отношения с Западом и потеряет всякую помощь, если президент Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США в Украине избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачно.
Источник: глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде".
Прямая речь: "Если Зеленский не услышит месседжей, а их прокричали на весь мир, и, очевидно, политически зависима комиссия выберет политически зависимого прокурора, то это будет стоить нам отношений с Западом.
Если Зеленский не придет в себя, не поймет последствий, то мы не получим денег и будет запущен приостановления безвизового режима".
Детали: В результате этого, по словам Шабунина, Украина не получит средств ни от МВФ, ни от Всемирного банка и даже макрофинансовой помощи от ЕС может не быть.
Он также добавил, что если Украина лишится финансовой, политической, дипломатической и военной поддержки Западного мира, то останется один на один с Россией, "плюс – с финансовой дырой в бюджете, которую надо чем-то закрывать".
По словам Шабунина, при президенте Зеленском, больше всего коррупционных схем строится на дорогах. В ЦПК подсчитали, что "коррупционная маржа выросла с 7% до 20%", потому что на строительстве дорог "на самом деле проще всего воровать".
Председатель правления ЦПК отметил, что сейчас на повестке дня стоит не столько вопрос коррупции в Украине, сколько вопрос государственности.
По словам Шабунина, на "этом историческом этапе разрыв с Западом – это смерть государства".
Предыстория:
- 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.
- В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.
- В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.
- Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев так называемого механизма приостановления безвиза со стороны Евросоюза.