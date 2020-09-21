ЦПК дал прогноз последствий коррупции во времена Зеленского

Украина разрушит свои отношения с Западом и потеряет всякую помощь, если президент Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США в Украине избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачно.

Источник: глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Если Зеленский не услышит месседжей, а их прокричали на весь мир, и, очевидно, политически зависима комиссия выберет политически зависимого прокурора, то это будет стоить нам отношений с Западом.

Если Зеленский не придет в себя, не поймет последствий, то мы не получим денег и будет запущен приостановления безвизового режима".

Детали: В результате этого, по словам Шабунина, Украина не получит средств ни от МВФ, ни от Всемирного банка и даже макрофинансовой помощи от ЕС может не быть.

Он также добавил, что если Украина лишится финансовой, политической, дипломатической и военной поддержки Западного мира, то останется один на один с Россией, "плюс – с финансовой дырой в бюджете, которую надо чем-то закрывать".

По словам Шабунина, при президенте Зеленском, больше всего коррупционных схем строится на дорогах. В ЦПК подсчитали, что "коррупционная маржа выросла с 7% до 20%", потому что на строительстве дорог "на самом деле проще всего воровать".

Председатель правления ЦПК отметил, что сейчас на повестке дня стоит не столько вопрос коррупции в Украине, сколько вопрос государственности.

По словам Шабунина, на "этом историческом этапе разрыв с Западом – это смерть государства".

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