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Рейтинг "Слуги народу" падає, а "ЄС" – росте

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:51

Партія "Слуга народу" втрачає підтримку українців, натомість рейтинг "Європейської солідарності" за останніх три місяці дещо зріс.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-16 вересня

Дослівно: "Найбільші шанси потрапити зараз до парламенту, якщо б вибори відбувалися у вересні, мають партії "Слуга народу",  "Опозиційна платформа – За Життя", "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка. Мають шанси також партія Шарія і партія "Сила і честь"". 

 

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині вересня, то за "Слугу народу" проголосували би 21,5% тих, хто визначився (у травні таких було 31,2%).

За партію "Опозиційна платформа – За Життя" віддали би голоси 17,8% (у травні 17,4%), за  партію "Європейська Солідарність" – 16,3% (у травні 14,8%).

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" готові підтримати 8,7% (у травні 8,9%), Радикальну партію Олега Ляшка – 6,3% (у травні 3,1%), "Партію Шарія" – 4,1% (у травні 3,1%), "Силу і Честь" – 4% (у травні 3,5%), "Свободу" – 3,3% (у травні 2%), "Громадянську позицію" – 3,1% (у травні 2,8%).

Інші партії набирають менше 3% голосів.

Дослідження тривало з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 осіб у віці від 18 років і старше по всій території України за винятком анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.  

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: опитуванняСлуга народуЄвропейська солідарністьВерховна Рада


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