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Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:51
Рейтинг Слуги народа падает, а ЕС – растет
Фото с Facebook Порошенко

Партия "Слуга народа" теряет поддержку украинцев – по сравнению с апрелем рейтинг упал более чем 11 процентных пунктов, тогда как рейтинг "Европейской солидарности" за последние месяцы вырос на 2,6 процентных пункта.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-16 сентября

Дословно: "Наибольшие шансы попасть сейчас в парламент, если бы выборы проходили в сентябре, имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь", "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко. Имеют шансы также партия Шария и партия "Сила и честь"". 

 

Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября, то за "Слугу народа" проголосовали бы 21,5% тех, кто определился (в мае таких было 31,2%).

За партию "Европейская Солидарность" отдали бы голоса 17,8% (в мае 14,8%), за партию "Оппозиционная платформа – за Жизнь" – 16,3% (в мае 17,4%). 

"Всеукраинское объединение "Батькивщина" готовы поддержать 8,7% (в мае 8,9%), Радикальную партию Олега Ляшко – 6,3% (в мае 3,1%), "Партию Шария" – 4,1% (в мае 3,1%), "Силу и Честь" – 4% (в мае 3,5%), "Свободу" – 3,3% (в мае 2%), "Гражданскую позицию" – 3,1% (в мае 2,8%). 

 

Другие партии набирают менее 3% голосов.

Исследование проходило с 12 до 16 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Украинская правда

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Темы: опросСлуга народаЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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