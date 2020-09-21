Майже вся Україна не готова до послаблення карантину
Понеділок, 21 вересня 2020, 13:33
Станом на 21 вересня Київ та 22 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Готові до послаблення карантину лише Кіровоградська та Херсонська області.
У всіх інших регіонах перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 151,2 на 100 тисяч осіб.
Ще гірша ситуація у Тернопільській області (390,9 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (210,4), Івано-Франківській (160,4) та Харківській (157) областях.
Передісторія:
- За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.
Українська правда