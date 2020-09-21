Майже вся Україна не готова до послаблення карантину

Станом на 21 вересня Київ та 22 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Готові до послаблення карантину лише Кіровоградська та Херсонська області.

У всіх інших регіонах перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 151,2 на 100 тисяч осіб.

Ще гірша ситуація у Тернопільській області (390,9 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (210,4), Івано-Франківській (160,4) та Харківській (157) областях.

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