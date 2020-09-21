Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:33

По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Готовые к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области. 

 

Во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 151,2 на 100 000 человек.

Еще хуже ситуация в Тернопольской области (390,9 больных 100 000 населения), Черновицкой (210,4), Ивано-Франковской (160,4) и Харьковской (157) областях.

Предыстория: 

  • За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко

Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

фото, видеоЛевый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке

В воскресенье COVID-19 подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных

Все новости...
карантин
Новые зоны: Чоп и Канев – "красные", Киев и Харьков – "оранжевые", Львов и Ровно – "желтые"
Коронавирус: Британия возвращает штрафы за нарушение самоизоляции
В главной святыне хасидов в Умани нарушили карантинные требования – очевидцы
Последние новости
14:37
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
14:34
фотоМиллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ
14:33
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
14:26
В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения
14:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:11
В Британии хотят запретить продажу новых авто на бензине с 2030 года
14:09
"Данные могут снова слить": в SoftServe рассказали о том, как их сломали
13:55
В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. Пресс-секретарь МВД РБ жалуется на "визжащих женщин"
13:51
В 2021 году каждая 8-я гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам – эксперты
13:33
Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!