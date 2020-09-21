Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина
Понедельник, 21 сентября 2020, 13:33
По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.
Источник: сайт Министерства здравоохранения
Детали: Готовые к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области.
Во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.
В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 151,2 на 100 000 человек.
Еще хуже ситуация в Тернопольской области (390,9 больных 100 000 населения), Черновицкой (210,4), Ивано-Франковской (160,4) и Харьковской (157) областях.
Предыстория:
- За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.
Украинская правда