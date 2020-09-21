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Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:33

По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Готовые к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области. 

 

Во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 151,2 на 100 000 человек.

Еще хуже ситуация в Тернопольской области (390,9 больных 100 000 населения), Черновицкой (210,4), Ивано-Франковской (160,4) и Харьковской (157) областях.

Предыстория: 

  • За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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