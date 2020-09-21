У Білорусі проведуть ще одні спільні з РФ військові навчання

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести на території країни ще одні білорусько-російські військові навчання.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

Дослівно: "На тлі теперішньої військово-політичної обстановки навколо Республіки Білорусь прийнято рішення про проведення другого етапу спільного білорусько-російського навчання "Слов'янське братство – 2020".

Деталі: Відзначається, що на першому етапі на Брестському полігоні війська відпрацювали "навчально-бойові завдання з контртерористичної тематики", в тому числі "питання блокування і знищення умовних незаконних збройних формувань на території західних районів країни".

Другий етап пройде з 22 по 25 вересня в формі оперативно-тактичного навчання на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський, полігонах Брестському, Гожському і 210-му авіаційному полігоні Ружанський.

Військові відпрацюють "ведення спільних дій в інтересах забезпечення військової безпеки держави".

У другому етапі навчань візьмуть участь військовослужбовці Західного оперативного командування, сил спеціальних операцій Збройних Сил Білорусі, ВПС і військ ППО, ракетних військ і артилерії, а також підрозділи двох з'єднань повітрянодесантних військ Збройних Сил РФ.

Всього в практичних діях буде задіяно близько 6000 військовослужбовців, понад 500 одиниць бойової техніки. При цьому від Збройних Сил Росії – близько 1000 військових і до 100 одиниць бойової техніки.

Що було раніше: 15 вересня повідомлялось, що до Білорусі для участі у військових навчаннях прибула група російських десантників.