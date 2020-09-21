Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения

Понедельник, 21 сентября 2020, 14:26
Фото mil.by

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко решил провести на территории страны еще одни белорусско-российские военные учения.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Дословно: "На фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российского учения "Славянское братство – 2020".

Детали: Отмечается, что на первом этапе на Брестском войска полигоне отработали "учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике", в том числе "вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны".

Второй этап пройдет с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, полигонах Брестском, Гожском и 210-м авиационном полигоне Ружанский.

Военные отработают "ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства".

Во втором этапе учений примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ.

Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил России – около 1000 военных и до 100 единиц боевой техники.

Что было раньше: 15 сентября сообщалось, что в Беларусь для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко

Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

фото, видеоЛевый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке

В воскресенье COVID-19 подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных

Все новости...
Беларусь
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. Пресс-секретарь МВД РБ жалуется на "визжащих женщин"
Министры ЕС, вероятно, не согласуют санкции против режима Лукашенко – СМИ
Последние новости
14:37
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
14:34
фотоМиллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ
14:33
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
14:26
В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения
14:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:11
В Британии хотят запретить продажу новых авто на бензине с 2030 года
14:09
"Данные могут снова слить": в SoftServe рассказали о том, как их сломали
13:55
В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. Пресс-секретарь МВД РБ жалуется на "визжащих женщин"
13:51
В 2021 году каждая 8-я гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам – эксперты
13:33
Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина
Все новости...