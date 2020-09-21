В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко решил провести на территории страны еще одни белорусско-российские военные учения.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Дословно: "На фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российского учения "Славянское братство – 2020".

Детали: Отмечается, что на первом этапе на Брестском войска полигоне отработали "учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике", в том числе "вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны".

Второй этап пройдет с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, полигонах Брестском, Гожском и 210-м авиационном полигоне Ружанский.

Военные отработают "ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства".

Во втором этапе учений примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ.

Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил России – около 1000 военных и до 100 единиц боевой техники.

Что было раньше: 15 сентября сообщалось, что в Беларусь для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников.