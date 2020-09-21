Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З вівторка в оновлених "червоних зонах" вводять нові обмеження

Понеділок, 21 вересня 2020, 14:43

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила обмеження на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: Повідомлення на Урядовому порталі

Деталі: Обмеження починають діяти з 00:00 години 22 вересня. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Переважно обмеження стосуються пасажирських перевезень, відвідування закладів освіти, роботи закладів культури, спорту, ресторанів і ТРЦ.  

Також обмежується відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Що цьому передувало: 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення COVID-19. До червоної зони потрапили:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

Передісторія:

  • 16 вересня Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рейтинг "Слуги народу" падає, а "ЄС" – росте

За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС

"Слуги народу" відреагували на закиди в агітації в університеті Шевченка

Заява Лукашенка загальмувала транзит євротоварів у Росію

фото, відеоЛівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі

У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих

Усі новини...
карантин
Майже вся Україна не готова до послаблення карантину
Нові зони: Чоп і Канів – "червоні", Київ і Харків – "помаранчеві", Львів і Рівне – "жовті"
Коронавірус: Британія повертає штрафи за порушення самоізоляції
Останні новини
14:56
Вчителька вдарила школярку по голові і відповідатиме за це. Яке може бути покарання
14:43
З вівторка в оновлених "червоних зонах" вводять нові обмеження
14:37
Підозрілі транзакції: у файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
14:34
фотоМільйон, а поруч лимон: СБУ знайшла чорну готівку в холодильнику керівників УЗ
14:33
Звільнилася помічниця сина Лукашенка: вона засуджує насильство
14:26
У Білорусі проведуть ще одні спільні з РФ військові навчання
14:14
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:11
У Британії хочуть заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року
14:09
"Дані можуть знову злити": у SoftServe розповіли про те, як їх зламали
13:55
У неділю силовики Білорусі затримали 442 людини. Речниця МВС РБ скаржиться на "жінок, які верещать"
Усі новини...