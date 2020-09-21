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З вівторка в оновлених "червоних зонах" вводять нові обмеження

Понеділок, 21 вересня 2020, 14:43
З вівторка в оновлених червоних зонах вводять нові обмеження

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила обмеження на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: Повідомлення на Урядовому порталі

Деталі: Обмеження починають діяти з 00:00 години 22 вересня. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Переважно обмеження стосуються пасажирських перевезень, відвідування закладів освіти, роботи закладів культури, спорту, ресторанів і ТРЦ.  

Також обмежується відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Що цьому передувало: 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення COVID-19. До червоної зони потрапили:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

Передісторія:

  • 16 вересня Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.

Українська правда

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Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірус
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