З вівторка в оновлених "червоних зонах" вводять нові обмеження
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила обмеження на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Джерело: Повідомлення на Урядовому порталі
Деталі: Обмеження починають діяти з 00:00 години 22 вересня. Їх перелік можна переглянути за посиланням.
Переважно обмеження стосуються пасажирських перевезень, відвідування закладів освіти, роботи закладів культури, спорту, ресторанів і ТРЦ.
Також обмежується відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Що цьому передувало: 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення COVID-19. До червоної зони потрапили:
- місто Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.
Передісторія:
- 16 вересня Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.