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Со вторника в обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения

Понедельник, 21 сентября 2020, 14:43
Со вторника в обновленных красных зонах вводят новые ограничения

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Сообщение на Правительственном портале

Детали: Ограничения начинают действовать с 00:00 часов 22 сентября. Их перечень можно посмотреть по ссылке.

Преимущественно ограничения касаются пассажирских перевозок, посещение учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ.

Также ограничивается посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Что этому предшествовало: 18 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила эпидемическое зонирования в Украине по уровню распространения COVID-19. В красную зону попали:

- город Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Предыстория:

  • 16 сентября Кабмин изменил критерии к введению "красных" зон. "Красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровкоронавирус
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