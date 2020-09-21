Со вторника в обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Источник: Сообщение на Правительственном портале
Детали: Ограничения начинают действовать с 00:00 часов 22 сентября. Их перечень можно посмотреть по ссылке.
Преимущественно ограничения касаются пассажирских перевозок, посещение учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ.
Также ограничивается посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Что этому предшествовало: 18 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила эпидемическое зонирования в Украине по уровню распространения COVID-19. В красную зону попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Предыстория:
- 16 сентября Кабмин изменил критерии к введению "красных" зон. "Красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.