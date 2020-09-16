Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон

"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду 16 вересня

Пряма мова Шмигаля: "Встановлення у регіоні "червоного" рівня, так званого локдауну фактично регіону, розглядатиметься у разі перевищення у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19".

Деталі: За словами Степанова, суть змін полягає в тому, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС у разі:

завантаженості більше 70% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону більше 5 днів підряд,

перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів.

Протиепідемічні обмеження та їх кількість на території "червоних" зон визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС з переліку, що визначений постановою Кабміну.

Степанов пояснив, що це може бути, як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалаху хвороби.

Міністр охорони здоров’я також додав, що у регіонах з "зеленим", "жовтим" та "помаранчевим" рівнем заборонятимуть відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу, відправлено більше, ніж 50% класу.

А повна заборона роботи освітніх закладів на території регіону з "червоним" рівнем буде прийматися тільки спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС.

Крім того, на території регіону з "помаранчевим" рівнем небезпеки виключається норма щодо заборони на перевезення громадським транспортом, де заповнено більше, ніж 50% посадкових місць.

Раніше "червоний" рівень запроваджувався у випадку завантаженості понад 75% кількості ліжок.

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