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Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон

Середа, 16 вересня 2020, 14:35
Кабмін змінив критерії до введення червоних зон
Фото з сайту Кабміну

"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду 16 вересня  

Пряма мова Шмигаля: "Встановлення у регіоні "червоного" рівня, так званого локдауну фактично регіону, розглядатиметься у разі перевищення у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19".

Деталі: За словами Степанова, суть змін полягає в тому, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС у разі:

  • завантаженості більше 70% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону більше 5 днів підряд,
  • перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів.

Протиепідемічні обмеження та їх кількість на території "червоних" зон визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС з переліку, що визначений постановою Кабміну.

Степанов пояснив, що це може бути, як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалаху хвороби. 

Міністр охорони здоров’я також додав, що у регіонах з "зеленим", "жовтим" та "помаранчевим" рівнем заборонятимуть відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу, відправлено більше, ніж 50% класу.

А повна заборона роботи освітніх закладів на території регіону з "червоним" рівнем буде прийматися тільки спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС.   

Крім того, на території регіону з "помаранчевим" рівнем небезпеки виключається норма щодо заборони на перевезення громадським транспортом, де заповнено більше, ніж 50% посадкових місць.

Раніше "червоний" рівень запроваджувався у випадку завантаженості понад 75% кількості ліжок.

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Передісторія: 

  • Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня – початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19.
  • Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня 2020 року
  • Кабмін також ухвалив рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям з опівночі 28 серпня.
  • Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
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