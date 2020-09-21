В Естонії збираються позбавляти громадянства державних злочинців

У понеділок, 21 вересня, конституційна комісія Рійгікогу (парламенту Естонії) одноголосно вирішила направити на перше читання проєкт закону, який дозволить позбавити громадянства особу, щодо якої в силу вступив обвинувальний вирок за фактом вчинення державної зради, шпигунства або терористичного акту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами голови конституційної комісії Пауля Пуустусмаа, це важлива можливість для прийняття рішень, яка підвищить гнучкість правового простору Естонії.

"Важливо, щоб уряд мав право позбавляти громадянства тільки осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини проти держави", – пояснив Пуустусмаа.

При цьому він уточнив, що Естонська Республіка не може позбавити громадянства осіб, які отримали громадянство Естонії за народженням.

Поправки до закону комісії представив міністр внутрішніх справ Март Хельме. За його словами, нове регулювання буде відповідати загальним інтересам країни і міжнародним обов'язкам.

Перше читання законопроекту відбудеться 30 вересня.