Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Эстонии собираются лишать гражданства государственных преступников

Понедельник, 21 сентября 2020, 19:02

В понедельник, 21 сентября, конституционная комиссия Рийгикогу (парламента Эстонии) единогласно решила направить на первое чтение проект закона, который позволит лишить гражданства лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор по факту совершения государственной измены, шпионажа или террористического акта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, это важная возможность для принятия решений, которая повысит гибкость правового пространства Эстонии.

"Важно, чтобы правительство имело право лишать гражданства только лиц, совершивших особо тяжкие преступления против государства", – пояснил Пуустусмаа.

При этом он уточнил, что Эстонская Республика не может лишить гражданства лиц, получивших гражданство Эстонии по рождению.

Поправки в закон комиссии представил министр внутренних дел Март Хельме. По его словам, новое регулирование будет отвечать общим интересам страны и международным обязанностям.

Первое чтение законопроекта состоится 30 сентября.

Темы: Эстониязаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

фотоПредседателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Со вторника в обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения

Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский

фотоМиллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ

Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

Все новости...
Эстония
Эстония призвала к международному расследованию отравления Навального
Эстония закупит военное оборудование из-за роста активности РФ на Балтике
В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"
Последние новости
19:29
Южно-Африканская Республика заинтересована в экспорте мяса крокодилов в Украину
19:16
Еще почти 30 поселений в Крыму остались без воды: пересохли скважины
19:02
В Эстонии собираются лишать гражданства государственных преступников
19:00
За прошедшую неделю банки выдали в 1,5 раза меньше кредитов под "5-7-9%"
18:48
"За майбутне" выдвинула в мэры Киева бывшего депутата "Самопомочи"
18:26
Microsoft покупает разработчика игр Fallout и Skyrim за 7,5 миллиардов долларов
18:14
Враг трижды нарушил перемирие на Донбассе
18:12
Фокин: В ОРДЛО можно было бы создать международное временное правительство
18:03
Airbus представили концепцию самолетов с нулевыми выбросами углекислого газа
17:59
Омбудсмен выступила за проведение маршей равенства в украинских городах
Все новости...