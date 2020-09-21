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В Эстонии собираются лишать гражданства государственных преступников

Понедельник, 21 сентября 2020, 19:02

В понедельник, 21 сентября, конституционная комиссия Рийгикогу (парламента Эстонии) единогласно решила направить на первое чтение проект закона, который позволит лишить гражданства лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор по факту совершения государственной измены, шпионажа или террористического акта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, это важная возможность для принятия решений, которая повысит гибкость правового пространства Эстонии.

"Важно, чтобы правительство имело право лишать гражданства только лиц, совершивших особо тяжкие преступления против государства", – пояснил Пуустусмаа.

При этом он уточнил, что Эстонская Республика не может лишить гражданства лиц, получивших гражданство Эстонии по рождению.

Поправки в закон комиссии представил министр внутренних дел Март Хельме. По его словам, новое регулирование будет отвечать общим интересам страны и международным обязанностям.

Первое чтение законопроекта состоится 30 сентября.

Темы: Эстониязаконодательство
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