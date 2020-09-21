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Ще майже 30 поселень в Криму залишилися без води: пересохли свердловини

Понеділок, 21 вересня 2020, 19:16
Ще майже 30 поселень в Криму залишилися без води: пересохли свердловини

Північний Крим залишився без води вслід за центральним. Пересохли свердловини, що забезпечують водою 29 поселень.

Джерело: так званий глава ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, якого цитує "Новая газета", "Крим.Реалії"

Пряма мова Баженова: "На ранок 21 вересня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води в зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник".

Деталі: Через пересохлі свердловини воду в 29 сіл Північного Криму будуть доставляти цистернами.

На "нараді" також обговорили, що в 39 поселеннях окупованого Криму, де з кінця серпня воду подають за графіком, спостерігаються збої в роботі системи водопостачання.

Зокрема, у багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду навіть належні дві години на добу. Наприклад, в 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п'ятого поверху.

Також "чиновники" визнали, що через введення графіка в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно. Крім цього, надходить безліч скарг від жителів: водопровідна вода в Сімферополі має жовто-коричневий відтінок.

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Нагадаємо: У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримвода
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